WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）に行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに敗れ、8強で敗退した。初回に鈴木誠也（カブス）が負傷。その瞬間、岡本和真（ブルージェイズ）が打席でとっていた“善行”と、それに応えたベネズエラ主将サルバドール・ペレス捕手（ロイヤルズ）の礼儀に称賛が集まった。1-1の初回2死。二盗を狙った鈴木がヘッドスライディングするもアウトと