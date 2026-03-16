Image: G-SHOCK デジタル腕時計にアナログなラクガキ感（アート的な意味で）。耐久性に優れたタフネス腕時計の「G-SHOCK」。カラバリが豊富で企業や団体などとのコラボも積極的ですよね。遊び心があるモデルが多数展開されています。最新作は白黒の手描き表現で活躍する、現代アーティスト兼デザイナーのジョシュア・ヴィーダスとのコラボレーション。アーティスティックでグラフィカルな装