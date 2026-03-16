大相撲春場所９日目（１６日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が幕内隆の勝（３１＝湊川）を退けて２敗を死守。優勝争いの首位を１差で追走している。豊昇龍は左で張って右へ動くも、まわしに手が届かない。隆の勝の突きに大きくのけぞる場面もあったが、そこから前へ出て一気に寄り切った。前日からの連敗を阻止した取組後は「何より、勝ってよかった」と安堵の表情。相撲内容については「（立ち合いは）隆の