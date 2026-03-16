WBCの熱気を伝える動画がSNSで話題に連日熱戦が繰り広げられている第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。応援スタイルも国によって違い、独特な応援文化が楽しめるのも国際大会ならではの魅力だ。今大会の応援風景に海外メディアが注目。SNSで対象的すぎる“光景”が拡散され話題を集めている。国を背負って戦うWBCの熱気は、時にスタンドのファンにも波及する。1次ラウンド・プールBの米国とメキシコの一戦では、