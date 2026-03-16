タレントの堀ちえみさんが2026年3月13月にブログを更新し、持病の「腰椎狭窄症」と「腰椎すべり症」による腰の痛みについて報告した。「今のところ...また手術からは逃れられた」堀さんは「腰の痛みがどんどん緩和」と題したブログエントリーを公開し、「あれほど痛くて辛かった、腰椎狭窄症と腰椎すべり症。今年に入ってすぐから、ずっと激痛に悩まされていて、いよいよ手術も覚悟していたのですけど」と病状を伝え、ある日のエピ