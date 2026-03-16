ご飯が待ちきれず自動給餌器の前で待機する猫ちゃんの姿が可愛いと話題です。動画には「メッチャ待ってるｗ」「可愛すぎる♡」等の声が寄せられ78.5万回以上再生されています。 【動画：ごはんが出てくる3分前、猫が自動給餌器の前に来て…『必死に訴える光景』が可愛すぎる】 ご飯が待ちきれない小春くん Instagramアカウント「tomatonegi」に投稿されたのは、ご飯時の猫の小春くんの姿です。飼い主さん宅では、ご飯の時