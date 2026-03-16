いつもは会社に行ってしまうパパさんが在宅勤務へと変更に。家族で過ごせる特別な1日の穏やかな時間を切り取った記録が話題となっています。 動画は記事執筆時点で42万回再生を超え、「愛に溢れていて尊い」「キュンときます」とのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：いつもは会社に行ってしまうパパが家にいたら、『甘えん坊な猫』は…とんでもなく尊い『1日の様子』】 至近距離の“おはよう”が日課 YouTubeア