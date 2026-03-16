おしゃれさはもちろんのこと、「楽ちんな穿き心地」や「キレイ見え」も諦めたくない……。そんな理想を叶えてくれそうなボトムスが、【GU（ジーユー）】の新作に登場しています。落ち感のある素材で上品にきまるワイドパンツと、店員さんも「これすごく良かった」とプッシュするデニムバレルレッグ。どちらもデイリーに大活躍する予感大なので、要チェックです！ 落ち感素材で上品にきまるワイドパンツ