実力派女優ロザムンド・パイク（47）が、自身のキャリア初期に経験した「最大の大失敗」を振り返った。 【写真】「黒歴史」に赤面！実力派女優がやっちまった 2002年の「007 ダイ・アナザー・デイ」でボンドガールとして華々しくデビューしたロザムンド。しかし、2005年のゲーム原作映画「DOOM ドゥーム」への出演は、自身のキャリアを終わらせかねない大惨事だったという。 ポッドキャス