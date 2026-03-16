JR岡山駅前交差点 岡山市が進める路面電車のJR岡山駅東口への乗り入れ事業に伴い、16日から駅前の交差点で夜間・早朝の交通規制が行われます。 交通規制が行われるのは、JR岡山駅の東口側にある「岡山駅前交差点」です。 期間は16日から1カ月余り。時間は午後10時～午前6時までです。 期間中、日によっては市役所筋を北に進む場合の右折レーンが通行止めとなり、桃太郎大通りに入れなくなるなどし