愛知・豊川水系で続く水不足。蒲郡市の老人福祉センター寿楽荘は、2月9日から入浴施設の利用を取りやめています。この状況を何とかしようと隣の岡崎市が動きました。 【写真を見る】水不足で老人福祉センターの入浴施設休止 蒲郡市→隣の岡崎市が受け入れ 三重用水でも13年ぶりの節水始まる （愛知・岡崎市 内田康宏市長）「普段とは違う浴場で、新鮮な気持ちでリラックスしていただければ」毎月第2・第4木曜日に、