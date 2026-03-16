松本の加藤拓己、相手DFを吹き飛ばして無人のゴールへと蹴り込んだ2024シーズンにファジアーノ岡山が初のJ1昇格を果たすと、大きな話題となったのがブラジル人FWルカオだった。J1昇格1年目で見事にJ1残留を果たした岡山だが、現在行われている百年構想リーグでは、別クラブで「和製ルカオ」として注目されるFWが出現している。ルカオは2021年から2022年までを松本山雅FCで過ごしたが、話題となっている選手が在籍しているのも