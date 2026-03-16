Metaは2025年にアメリカ政府へのロビー活動に過去最高の2630万ドル(約42億円)を費やしました。このロビー活動でMetaはアメリカの45州に86人以上のロビイストを配置し、アプリストア責任法を推進するためにデジタル児童連盟(Digital Childhood Alliance：DCA)と呼ばれる非営利団体に、秘密裏に資金を提供しました。その実態をまとめた調査レポートが有志プロジェクトのThe TBOTE Projectによって公開されています。The TBOTE Projec