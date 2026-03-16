◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル、１着馬に天皇賞・春の優先出走権）距離が延びれば延びるほど、より輝きは増していく。武豊騎手は阪神大賞典で他を圧倒する８勝。「強い馬に乗っているからね」と名馬たちとの記憶を思い出しつつ、こう冷静に分析した。「１分のレースと３分のレースでは全然違うからね、ペースが。長距離になればなるほど、（ペースの）幅が広くなる。その中で色々と動