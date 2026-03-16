愛知県が全国ワーストとなっている自動車盗被害を減らそうと、車を売る側も対策に乗り出しています。（リポート）「こちらの車両はバンパーが外れていて、自走できなくなってしまっています」ボンネットに大きく書かれた「盗難車」の文字。14日、ポートメッセなごやで開かれたSUVの展示イベントの会場に置かれたレクサスRXは、6年前に愛知県内で盗まれ、長野県内で警察から追跡を受けて事故を起こしま