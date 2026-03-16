女優・さとう珠緒（５３）が入浴姿を披露し、話題を呼んでいる。さとうは１６日、自身のインスタグラムを更新。「最近ちょっとお煎餅ブームです」と書き出し、「先日の温泉ロケよじごじＤａｙｓでオープンしたばかりのふふ 城ヶ島 海風のしらべ へ」とつづると、髪をうしろでまとめて白いバスタオルを巻き、美しく整ったうなじや背中があらわになった姿で海を見ながら入浴する様子をアップ。「景色もお食事もとっても素