１２日、海南省海口市の旺豪日用品免税店で免税食品を購入する来店客。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口3月16日】中国海南省の海口税関がこのほど発表したデータによると、海南自由貿易港の島内住民が消費する輸入商品に対する「ゼロ関税」政策の施行から1カ月間（2月11日〜3月10日）で、該当商品の購入者数は延べ2万8千人、購入総額は537万3100元（1元＝約23円）となった。１２日、海南省海口市の旺豪日用品免税店で買