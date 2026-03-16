アニメ『葬送のフリーレン』の新作ミニアニメ『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』第22話「考えていることを言ってしまう魔法その2」が公開された。メトーデが、ミニアニメに初登場している。【動画】フェルンの嫉妬顔！メトーデ初登場の新作ミニアニメ映像今回の魔法は「考えていることを言ってしまう魔法」。この「●●の魔法」の記念すべき第1回にも登場し、ヒンメルの心の内がだだ漏れする様子が描かれた。そんな魔法が2度