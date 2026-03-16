5月から自身最大となる50万人規模5ヶ所9公演のスタジアムツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を発表しているback numberが、同ツアーの追加公演として、初のアジアツアーを台北・ソウル・香港で開催することが決定。日程・会場が発表された。【動画】累積再生数2億回を突破したback number「瞬き」MVオフィシャルファンクラブでは、最速先行受付が実施されており、アジアツアー開催にあたり海外在住者向けの入会受付も開