アメリカのトランプ大統領が求めるホルムズ海峡への艦船の派遣について、日本と同じく名指しされた中国政府は16日の記者会見で明言を避けました。中国外務省の報道官は16日夕方の会見で、アメリカが求めているホルムズ海峡への艦船の派遣について明言を避けた上で、「ただちに軍事行動を停止し、地域情勢の不安定化によって世界経済が悪影響を受けるのを防ぐよう呼びかける」と述べました。その上で、「各方面と連絡を取り続け、情