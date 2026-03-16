神奈川・横浜市の川に重機が転落する事故がありました。近隣住民：音がしたから見たら車が落ちてた。ガシャーンって、そんなような音。16日午後1時ごろ、横浜市緑区の恩田川で「重機が川に落ちてひっくり返り煙が出ている」と110番通報がありました。建設会社の土砂置き場で、バックで走行していた重機がフェンスを突き破って川に転落し、ひっくり返ったということです。重機を運転していたのは60代の男性で、救助されましたが心肺