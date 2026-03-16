実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が16日までに公式X（旧ツイッター）を更新し「日本は自由がない」の声について私見を展開した。ひろゆき氏は「『日本は自由がない』と言われるけど、フランス・パリだと新規で飲食店を開くのは事実上、不可能」とポスト。「既存の飲食店を買い取って改装するので、買い取れるだけの資金のある人しか飲食店に挑戦出来ない」と事情を説明した。また「パリの人口は200万人。東京は1000万