『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“4億円強盗”背後に首謀者か3つの暴力団の傘下幹部ら逮捕」についてお伝えします。 ◇1月、台東区東上野の路上で現金およそ4億2300万円を盗み、逃走する際に男性に催涙スプレーを吹きかけるなどの暴行を加えたとして、あわせて7人が逮捕された事件。金の多くはまだ見つかっていません。今回逮捕された中には、金の一部を車の購入や借金の返済などにあてた容疑者もいたという