自民党の石破前首相は１６日、国会内で講演し、２月の衆院選で総有権者数に対する自民の得票率は３割未満だったとして、「多くの国民が納得するような政権運営と国会審議を心がけねばならない」と高市首相に注文をつけた。イラン情勢を巡っては、日本の立ち位置は「かなり難しい」とした上で、「核拡散の恐ろしさは、唯一の被爆国たる日本だからこそ主張できる」と語った。