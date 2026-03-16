港に集まる多くの消防隊員。すぐそばには、水中ゴーグルなどを装備した海上保安庁の隊員。少し離れた海上には、海上保安庁のボートに引っ張られる転覆した船が確認できます。2隻には高校生など21人が乗っていて、高校生と船長2人が亡くなりました。現場は沖縄・名護市辺野古の沖合。アメリカ軍普天間基地の移設工事が進められている場所です。発生は16日午前10時過ぎ。転覆したのは「平和丸」と「不屈」で、乗っていた21人全員が海