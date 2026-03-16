埼玉県警は高校生がサイバーセキュリティーへの理解を深める動画を制作するコンテストを開催しました。埼玉県警はことし1月から埼玉県川越市にある高校のデザイン科の生徒を対象に「闇バイト」や「フィッシング詐欺」などサイバーセキュリティーへの理解を深める動画制作のコンテストを実施していました。サイバー犯罪をとりまく現状について現役の警察官から講義が行われた後10個の班に分かれてテーマを決め始まった動画の制作。