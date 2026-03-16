大はしゃぎで遊んでいる時と、普段大人しくしている時のお姿が別犬すぎる…！？思った以上の『変貌っぷり』を披露しているコーギーさんが話題になっているのです。 同一犬かどうか疑わしい…？クスッと笑える愛くるしいギャップを捉えたその光景は記事執筆時点で3.5万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【写真：『同じ犬なんだけど…』遊んでいる時と普段の時を比べた結果→アニメキャ