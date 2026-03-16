ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パーティー】みんなで推しの食べ方を持ち寄ってトーストアレンジ大会！第9弾！！』という動画を投稿。動画では、ギャル曽根さんがスタッフの方々と一緒に、食パンを使ったさまざまなアレンジメニューを紹介してくれました。今回はその中から、ギャル曽根さんが“残ったカレーを使ってよく作っている”というメニューをピックアップ♪【関連】ギャル曽根、激推しの“カップ麺”を紹