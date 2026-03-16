ジュエリーブランド「VARIELLE（ヴァリエル）」が、DJ／シンガーソングライターのYonYon（ヨンヨン）とのコラボレーションを記念し、2026年3月20日（金）に東京・渋谷のTRUNK(HOTEL) CAT STREETでローンチイベント「VARIELLE × YonYon “Grace Collection” LAUNCH PARTY & 1DAY POP-UP」を開催する。本イベントは誰でも参加できるオープンイベントとして実施され、音楽、ジュエリー、ダンスが交錯する特別な一夜になる。今回