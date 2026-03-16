17LIVEは、癒やし系ひよこキャラクターとして大人気の「もふピヨ」と初のコラボレーションイベント、「もふもふが止まらない！『もふピヨ 』 ～春のもふ祭り！～」を、3月16日より開催中だ。 （関連：【画像あり】あまりのかわいさに悶絶すること間違いなしなプライズ（賞品）の一部） LINEスタンプをきっかけに、癒やし系ひよこキャラクターとして幅広い世代に爆発的な人気を誇る「もふピヨ