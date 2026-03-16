節水に次ぐ節水…愛知県の東三河では、深刻な水不足が続いています。豊川用水の水源のひとつ、愛知県新城市の宇連ダムは、17日にも貯水率がゼロになってしまう見通しです。 【写真を見る】ダム貯水率が0％になったらどうなる？愛知・豊川用水の“水がめ”宇連ダムがピンチ あすにもゼロへ 水不足…節水さらに強化 （桜沢信司気象予報士 16日午前9時半過ぎ）「貯水率が日に日に下がっているということですが、見てみると、前回来