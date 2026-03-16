スキージャンプ男子のワールドカップで、山形市職員の内藤智文選手が初優勝を果たしました。 【写真を見る】"空飛ぶ公務員" が快挙！ スキージャンプワールドカップで山形市職員の内藤智文選手が初優勝同僚には「勝てちゃった」と照れ隠しの連絡（山形） 公務員ジャンパーの快挙に、同僚からも驚きと喜びの声が聞かれました。 日本時間のきょう未明、ノルウェーのオスロで行われたスキ&#