これからの気象情報です。 17日(火)は、各地で穏やかな天気になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲に濃霧・霜注意報、雪が残る地域にはナダレ注意報が出ています。 ◆3月17日(火)天気 ・上越地方 朝は雲が広がりますが、昼ごろからは各地で晴れる見込みです。 最高気温は10℃前後で、今日と同じような体感になるでしょう。 ・中越地方 晴れる時間が長いものの、午前中は霧の出るところがあるでしょう。