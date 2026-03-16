台湾メディアは「重要な試合では大谷、鈴木、吉田に依存していた」と指摘した(C)Getty Images佳境を迎えているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は今大会、史上初めてアジア勢がベスト4を前に姿を消した。第1回から前回まですべての大会で準決勝以上まで勝ち進み、優勝3度の実績を誇る日本が今回は、ベスト8でベネズエラに屈して敗退。2度目の連覇達成の夢は儚く散ることとなった。【動画】アメリカの決勝進出を決め