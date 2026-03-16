歌手の天童よしみ（71）が16日、自身のインスタグラムを更新。大好物を楽しむ様子を公開した。天童は「焼きそば大好きなんです」と書き出し、大好物という焼きそばを楽しむ様子を公開。和歌山県田辺市生まれ、大阪府八尾市育ちの関西出身だけに「紅生姜混ぜて頂きまーす」とこだわりの食べ方も明かした。さらにハッシュタグで「五木ひろし」「流石です行ってきました」「国際フォーラム」とし、16日に東京国際フォーラム