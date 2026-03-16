スピード違反で処分を受けた八代市長の続報です。3月13日に運転免許停止の処分を受けたと公表した八代市の小野泰輔市長。「あおり運転にイラっとした」と理由を釈明しました。■八代市・小野泰輔市長「心よりお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」14日、会見で深々と頭を下げた八代市の小野泰輔市長。市長によりますと去年12月、通勤のため九州自動車道を走行中法定速度100キロの区間を152キロで走行したとし