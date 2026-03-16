お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹（57）が16日、自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）観戦のため、米マイアミに到着したことを報告した。「ぺっこり88°。侍JAPANの皆さん熱闘お疲れ様でした。次の大会またお願いします。飯尾家長男は熱闘の17時間後に出川さん中岡達が待つマイアミに到着」とつづり、キャリーケースを持つ写真を公開。準々決勝を観戦したお笑いタレント・出川哲朗、お笑いコンビ「ロッチ