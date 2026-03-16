ＴＢＳラジオは４月４日の午後１時から新番組「プチ鹿島赤坂タイムス」を放送することを１６日、発表した。毎日、新聞１５紙を読み比べる時事芸人のプチ鹿島と、フリーアナウンサーの西川あやのが進行役を務める。ニュースを中心に硬軟織り交ぜて幅広い「紙面」を作る生放送だ。特ダネから小ネタまで。投書欄や用語辞典、ゲストへのインタビューや特集記事と盛りだくさんの「聴く新聞」がコンセプト。ＴＢＳラジオの土曜の