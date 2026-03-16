国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のアンドルー・パーソンズ会長は１５日、閉会式を前に大会の総括記者会見を行った。ウクライナを侵略したロシアが大会に正式参加しメダルランキングで３位（金８個、銀１個、銅３個）だったことについて「上位５か国で戦争の最中にある国はロシアだけではない」と述べ、米国なども含まれていることを示唆した。また「スポーツの役目は政治問題の解決ではなく、選手たちの交流を通じ、他の道