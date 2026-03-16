１６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ＷＢＣ連覇を目指した侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）の決勝ラウンド準々決勝でベネズエラに敗れ、敗退した試合を振り返った。コメンテーターで出演の中日、ＭＬＢで活躍した川上憲伸さんは「本当にベネズエラの打線は粘り強かった。あの山本由伸がそんなに（バットの）芯に当てられて遠くに飛ばされるんだって、怖さを持って見てました。日