週明け１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２５４円５８銭（０・５４％）安の４万６６３０円５８銭だった。３営業日連続で下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１５銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、６８円４６銭（０・１３％）安の５万３７５１円１５銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が値上がりしたことで、読売３３３と