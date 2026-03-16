『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ソウルのカプセルホテルで火災日本人親子の母親が重体」についてお伝えします。 ◇黒い煙をあげながら勢いよく燃える真っ赤な炎。窓から避難する人の姿も確認できます。14日、韓国・ソウルの中心部にあるホテルで発生した火災。現場は日本人観光客も多く訪れるソウルの繁華街・明洞の駅からおよそ600メートルほどの場所です。韓国メディアによると、火事のあった建物は地上7階