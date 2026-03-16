アメリカ、イスラエルとイランによる攻撃の応酬が続く中、UAE＝アラブ首長国連邦で16日、ドローンやミサイルによる攻撃が相次ぎ1人が死亡しました。ドバイ当局によりますと、16日UAE＝アラブ首長国連邦のドバイ国際空港近くでドローンによる攻撃があり燃料タンクで火災が発生しました。ドバイ国際空港では安全確保の為、離着陸が一時停止されました。またフジャイラ港にもドローン攻撃があり、石油工業地帯で火災が発生したほか、