生活に身近な商品をターゲットにしたSNSを通じて被害が広がる偽広告問題。今回、新たな被害報告が寄せられたのはミシンの偽広告です。この季節に被害が増える、ある訳が見えてきました。被害にあった女性：金具の部分が全部プラスチック。すぐ糸が絡んだりして、とても使えるようなものではなかった。被害を訴えるのは秋田市に住む70代の女性。画面には「ジャノメ電子制御ミシン」と表示され、ハンドメイドホビーの日本最大級のイ