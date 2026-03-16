【A列車で行こう9 Evolution】 6月4日 発売予定 価格： 12,980円（通常版） 16,280円（メモリアルボックス） アートディンクは、Nintendo Switch 2用都市開発鉄道シミュレーション「A列車で行こう9 Evolution」について、新たに建物や駅の追加要素を公開した。本作は6月4日に発売予定で、価格は通常版が12,980円、「A列車で行こう」シリーズ40周年