ロイヤリティ マーケティングは3月16日、「NISA、iDeCo、変額保険に関する資産形成の意識調査」の結果を発表した。調査は2026年1月6日〜1月7日、国内在住の20〜69歳1,000名を対象にインターネットで行われた。○変額保険の認知率は、約6割が「全く知らない」変額保険の認知状況について尋ねたところ、「全く知らない」が64.1%で最多となった。「名前だけ聞いたことがある」は18.8%、「ある程度内容を知っている」は9.1%、「内容ま