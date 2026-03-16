【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの川崎希が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。野菜がたっぷりと入った焼き肉弁当を披露し、話題となっている。【写真】38歳3児のママタレ「定番化してきた」ピーマン料理入った焼き肉弁当◆川崎希、焼き肉弁当披露川崎は「お弁当作り」とコメントを添えて、フライパンやせいろなどでコンロがすべてふさがっている様子を公開。ピーマンがたっぷり入ったフライパンの下には「無限ピ