倉敷警察署 16日午後5時10分ごろ、倉敷市茶屋町早沖の市道交差点で乗用車と軽自動車が衝突しました。 警察によりますと、この事故で乗用車を運転していた男性1人と軽自動車に乗っていた男女2人が病院に搬送されました。このうち軽自動車の女性が意識不明の重体だということです。 現場は信号のない交差点で、警察が事故の状況を調べています。