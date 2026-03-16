香川県教育委員会／淀谷圭三郎教育長16日 2月定例香川県議会最終日の16日、3月31日に任期満了となる香川県教育委員会の淀谷圭三郎教育長の再任に同意を求める議案が追加提案され、議会は賛成多数で同意しました。 淀谷さんは高松市出身の62歳です。立命館大学部法学部を卒業後、1989年に香川県に採用され、知事公室長や政策部長などを歴任。2023年4月から教育長を務めています。 淀谷教育長の次の任期は4月1日から2029