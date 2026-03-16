岐阜、高知、山梨では16日、ことし最も早いソメイヨシノの開花が発表されました。福岡市も春らしい陽気となりましたが、気になるのは福岡の桜の開花日です。 福岡の桜の標本木がある福岡管区気象台を訪れました。■森野里奈記者「ほとんどが茶色くて小さなつぼみですが、こちらのつぼみは少しだけ膨らんでいて、緑の部分が見え始めています。」 膨らみ始めたつぼみはいくつか見られましたが、咲いている花はありませんでした